Notizie Milan – Mercato: per il riscatto di Rebic c’è un ostacolo

MILANO – Il Corriere dello Sport ha provato a fare il punto sul futuro di Ante Rebic in rossonero. Il Milan ha tutta l’intenzione di riscattare il croato dall’Eintracht Francoforte, sacrificando anche Andrè Silva, in modo da limitare il compenso economico.

Il piano del Diavolo però ha un ostacolo sulla sua strada, la Fiorentina. I vola vantano il 50% per la futura rivendita del giocatore, clausola inserita ai tempi dell’accordo tra la società gigliata e il club tedesco. L’Eintracht vorrebbe alzare la valutazione di Rebic per non perdere denaro, ma il Milan non è disposto a inserire budget extra nella trattativa.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live