Notizie Milan – Mercato: la pista Bakayoko non è tramontata

MILANO – La Gazzetta dello Sport rilancia la pista di mercato, per il Milan, che porta a Tiemoué Bakayoko del Chelsea. Il francese, come abbiamo ampiamente riportato, vorrebbe tornare in rossonero, ma il suo profilo sembrava essere stato scartato perché fuori dai parametri di Ralf Rangnick.

Saltato il tedesco, sono cambiati anche i piani di mercato del Milan, che adesso, sempre secondo la fonte, sarebbe tornato alla carica per Bakayoko. L’operazione in ogni caso non è delle più semplici, visti gli alti costi, ma il francese sarebbe un rinforzo di spessore per il centrocampo rossonero della prossima stagione, nonostante l’ultima stagione al Monaco, non delle migliori.

