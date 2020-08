Notizie Milan – Mercato: Giampaolo insiste per Krunic

MILANO – Una stagione con tantissime panchine e poche occasioni per mettersi in mostra: Rade Krunic, acquistato nell’estate 2019 fa dal Milan, non è riuscito a ritagliarsi un ruolo importante nella squadra rossonera e dopo un solo anno potrebbe fare le valigie. Su di lui ha messo gli occhi Marco Giampaolo, nuovo tecnico del Torino, che lo ha allenato, seppur per poco tempo, proprio nel Milan. La società meneghina, dal canto suo, non reputa affatto incedibile il centrocampista bosniaco e lo lascerebbe partire per una cifra attorno ai dieci milioni di euro. I rossoneri infatti hanno intenzione di realizzare una plusvalenza, seppur piccola, visto l’investimento di circa 8 milioni fatto solo un anno fa. Il tecnico di Bellinzona continua a spingere con la dirigenza granata, per riuscire a mettere le mani su Krunic e il Diavolo attende una prima offerta da parte di Urbano Cairo.

