Notizie Milan – Mercato: a “fari spenti” su Milenkovic, ipotesi scambio

MILANO – Nikola Milenkovic è il nome che ha messo d’accordo dirigenti e area scouting rossonera, per la difesa. Il suo profilo è quello che sembra maggiori sicurezze e la sua duttilità tattica, può giocare anche terzino destro, è un arma in più, per il “Milan che verrà”. Il diavolo, infatti, continua a cullare l’idea di poter formare la coppia Romagnoli-Milenkovic per la prossima stagione, con la benedizione di Ralf Rangnick.

Se il Milan è convinto, la Fiorentina non è da meno. Avevamo riportato la notizia sulle intenzione della società gigliata, di proporre al serbo il rinnovo contrattuale, in modo da allontanare le voci di mercato. I rossoneri però continuano a lavorare sotto traccia verso questa direzione e l’idea che sta prendendo piede è quella di proporre Lucas Paquetà ai viola. Indiscrezione rilanciata anche da Tuttosport. Il quotidiano sportivo afferma che il Milan abbia già presentato questa proposta a Commisso e i suoi, ma che una risposta non è ancora arrivata. Sintomo del fatto, che il brasiliano interessa ai viola, la società gigliata aveva già provato a prendere l’ex Flamengo in inverno.

Il Milan aspetta, il silenzio della Fiorentina è un ottimo segnale sul quale costruire l’operazione che potrebbe portare Milenkovic a Milanello.

