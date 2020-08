Notizie Milan – Mercato: a che punto è lo scambio Laxalt-Miranchuk

MILANO – Il possibile scambio tra Milan e Lokomotiv Mosca è in una fase di stallo. La trattativa per Diego Laxalt e Miranchuk, non sembra trovare un svolta. Le due società non riescono infatti a trovare l’accordo economico e di conseguenza anche l’ipotesi si è un po’ raffreddata negli ultimi giorni (il terzino uruguayano verrebbe inserito come contropartita tecnica per il passaggio in rossonero del centrocampista russo).

Una pista di mercato che con il passare dei giorni si sta sgonfiando e che con ogni probabilità vedrà il Milan cambiare obiettivo, così come i russi. I rossoneri, quindi, sono alla ricerca di una nuova sistemazione per Laxalt.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live