Notizie Milan – Marcia indietro dei rossoneri su Upamecano

MILANO – Dayot Upamecano è da tempo sulla lista dei desideri del Milan, ma sul difensore centrale del Lipsia ci sono anche gli occhi di altri top club europei. Gli ultimi, in ordine di tempo, ad aver espresso il proprio apprezzamento per il giocatore, sono stati gli scout del Barcellona. Il club catalano sembra uno dei più accreditati per arrivare fino in fondo alla corsa. Il Diavolo in questo contesto potrebbe anche decidere di virare su altri obiettivi, perché sia il prezzo del cartellino, salito a cifre vertiginose, che la folta concorrenza, spaventano. Il Milan non ha intenzione di partecipare ad aste estive, cosa che invece il Lipsia sta iniziando a pregustare. Se la decisione fosse questa allora neanche l’arrivo di Rangnick, potrebbe sbloccare quello di Upamecano in rossonero.

