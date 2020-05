Notizie Milan – Marchegiani: “Paquetà? Gli manca il guizzo…”

MILANO – Lucas Paquetà, centrocampista del Milan, è stato argomento di discussione negli studi di Sky Sport. Ecco che cosa ha detto, sul centrocampista brasiliano, Luca Marchegiani.

: «Appena arrivato a Milano Paquetà si è presentato benissimo, poi la sue prestazioni sono calate. In questa stagione non abbiamo rivisto le cose dei primi mesi in Italia. E’ quel tipo di calciatore a cui manca il guizzo, cosa che invece ha Bonaventura».

