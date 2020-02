Notizie Milan – Maldini: “L’esordio di Daniel è stato emozionante”

MILANO – Ieri Daniel Maldini ha fatto il suo esordio, in Serie A, con la maglia del Milan. maglia indossata da suo nonno, Cesare, prima e suo padre, Paolo, poi. Proprio il papà di Daniel, dirigente e bandiera del Diavolo, ha voluto commentate l’esordio del terzo Maldini con la gloriosa maglia del MIlan. Ecco le sue parole.

: «Non ho avuto modo di commuovermi, pensavo alla partita. Però oggi, a freddo, devo dire che è stata una cosa davvero emozionante. Sia per me che per la nostra famiglia. Ieri purtroppo abbiamo perso una grande occasione, ne arriveranno altre, ma non abbiamo risolto tutti i nostri problemi».