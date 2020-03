Notizie Milan – L’ex Fatih Terim positivo al Coronavirus

MILANO – Fatih Terim è risultato essere positivo al Coronavirus. Lo ha confermato lo stesso ex allenatore del Milan, nella stagione 2001-02 dopo la parentesi alla Fiorentina, sul suo profilo Twitter. L’attuale guida tecnica del Galatasaray ha voluto rassicurare i tifosi turchi e gli appassionati di calcio , dando un aggiornamento sulle sue condizioni di salute. Ecco le sue parole.

:“Dopo aver svolto i test per il Coronavirus, sono risultato positivo. Sono in buone mani in ospedale. Non vi preoccupate, presto vi darò nuove informazioni”.

