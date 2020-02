Notizie Milan – Leao, Ibra e la dirigenza i due sponsor del portoghese

MILANO – Il Milan crede nelle potenzialità e nella crescita di Rafael Leao. Il portoghese è arrivato in estate, prelevato dal Lille grazie ad un’operazione di 35 milioni di euro, la più cara operaizone del mercato estivo rossonero. La dirigenza non ha mai rimpianto l’investimento fatto, perché è sicura nell’esplosione dell’attaccante. Anche Zlatan Ibrahimovic si è accorto del talento del ragazzo, prendendolo sotto la sua ala protettrice sia in partita che, soprattutto, in allenamento. Il club meneghino continuerà quindi a puntare sul giovane, dato che lo considera uno dei giocatori su cui costruire le future fortune della squadra.

