Notizie Milan – Lazio in pole position per Bonaventura

MILANO – Dopo sei stagioni in rossonero Jack Bonaventura sembra destinato a salutare il Milan. Il calciatore ha il contratto in scadenza quest’estate e la proprietà del club meneghino ha deciso di non prolungare il rapporto con l’ex Atalanta, in vista delle linee societarie sul mercato: tetto massimo degli ingaggi fissato a 2,5 milioni di euro e calciatori giovani in rosa. Due condizioni che tagliano fuori dal progetto il numero 5 del Diavolo. Diversi club di Serie A, Fiorentina, Roma e Napoli, avrebbero messo gli occhi sul centrocampista, ma la squadra che attualmente sembra aver staccato la concorrenza, nella corsa a Bonaventura, è la Lazio di Simone Inzaghi. I biancocelesti sono pronti ad acquistare il calciatore a parametro zero.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live