Notizie Milan – La Roma potrebbe aprire alla cessione di Under

MILANO – Gengiz Under è un nome che sembra destinato a tornare alla ribalta per quanto concerne il Milan. I rossoneri nell’ultima sessione di mercato invernale avevano provato a prendere l’esterno, proponendo alla Roma uno scambio con Suso, ma i giallorossi non accettarono la proposta perché alle prese con la ricerca di un vice Zaniolo, vittima di un brutto infortunio nel match con la Juventus. In estate però le cose potrebbero cambiare. La compagine giallorossa è alle prese con il cambio di proprietà, ma che il nuovo presidente sia Friedkin o Pallotta cambierà poco, l’obiettivo sarà uno solo: cercare di rientrare dal passivo di 87 milioni di euro, fatto registrare in questa stagione. La Roma, quindi, potrebbe aprire alla cessione di Under, solo nell’ipotesi in cui riuscirebbe a realizzare una plusvalenza. L’ultima parola spetterà a Fonseca, il tecnico giallorosso indicherà quali calciatori saranno sacrificabili sul mercato.

