Notizie Milan – La Juventus prepara l’offensiva per Theo Hernandez

MILANO – L’ottima stagione di Theo Hernandez non passata inosservata. Il terzino franco-spagnolo è stato uno dei trascinatori del Milan, quest’anno, e molte squadre potrebbero aver messo gli occhi sul giocatore. Come riporta la Gazzetta dello Sport, tra queste dovrebbe esserci anche la Juventus. I campioni d’Italia, in carica, in estate farebbero partire l’offensivo per portare l’esterno mancino a Torino. Servirà però un’offerta davvero sostanziosa per convincere il Diavolo, dato che questa estate il club meneghino lo acquistato dal Real Madrid per 20 milioni di euro. Il Milan potrebbe anche decidere di provarsi del giocatore, solo davanti all’idea, concreta, di realizzare una ricca plusvalenza.

