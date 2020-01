Notizie Milan – La dirigenza continua a lavorare sul mercato

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Finita la conferenza stampa per la prestazione dei nuovi acquisti rossoneri, Simone Kjaer e Asmir Begovic, la dirigenza del club meneghino è rientrata a Casa Milan. Maldini, Massara e Boban (già presente a via Aldo Rossi) si sono riuniti per continuare a lavorare sul mercato. Il Diavolo dopo la partenza di Ricardo Rodriguez dovrà trovare un’alternativa a Theo Hernandez sulla fascia sinistra, dato che in rosa è rimasto soltanto l’esterno spagnolo sulla fascia mancina. I nomi al vaglio sono diversi, nei giorni scorsi, all’inizio della sessione invernale, era uscito il nome di Kurzawa del PSG. Così come interessa Ghiglione del Genoa. Nelle prossime ore potrebbero arrivare nuove indiscrezioni, il Milan è al lavoro.