Notizie Milan – Kamara: l’Olympique Marsiglia potrebbe fare uno sconto

MILANO – Il Milan è sempre alla ricerca di un centrale da affiancare a Romagnoli per la prossima stagione. Tra i tanti, che in questi giorni sono stati accostati al club rossonero, c’è anche quello di Boubacar Kamara. Il centrale francese, classe ’99, ha disputato un’ ottima stagione tra le fila dell’Olympique Marsiglia. tanto da attirare l’attenzione di società importantissime, come il PSG o il Manchester City. Il difensore però non ha mai nascosto la sua volontà di restare al Vélodrome, dato che veste la maglia della sua squadra del cuore.

Il club francese però sta vivendo una situazione societaria molto particolare, dato he è al centro di un cambio di proprietà, ma non è detto che l’operazione vada in porto. Se dovesse accadere questo, l’Olympique Marsiglia sarà costretto a fare i conti con una brutta crisi economica e qualche gioiello potrebbe essere messo sul mercato. La valutazione di Kamara si aggirava intorno ai 90 milioni di euro, decisamente troppi per il Milan, che aveva deciso di fare un passo indietro, continuando ad osservare il giocatore, magari per tornare alla carica al momento giusto.

La possibile crisi finanziaria dei francesi potrebbe far abbassare le richieste per il centrale e in questo caso il Milan tornerebbe in gioco prepotentemente.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live