Notizie Milan – Jannacci: “Muoio a seguire il derby in tv”

MILANO – Paolo Jannacci, figlio del mitico Enzo, è reduce dall’esperienza Sanremese di quest’anno, dove ha cantato il brano “Voglio parlarti adesso”. Non tutti sanno che il musicista è anche un grandissimo tifoso del Milan. Ecco cosa ha detto sul derby di Milano a ormai a poche ore dal fischio d’inizio della stracittadina.

: «La mia prima partita allo stadio risale a tanto tempo fa. Ero piccoli e ci andai con mio padre, ma non ricordo che partita fosse. Ricordo invece un Milan-Verona, fu una brutta esperienza perché io e mio padre ci siamo dovuti nascondere per non prendere qualche bottigliata. Il derby non lo vedrò in televisione, muoio. Di solito o vado allo stadio oppure me lo rivedo una volta concluso. Non credo che lo vedrò, cercherò di capire cosa è successo dopo. Io sono un tifoso del Milan ed è fondamentale, per me, che l’Inter perda».