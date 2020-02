Notizie Milan – Jannacci: “Io rossonero anche nei momenti di difficoltà”

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Paolo Janacci ha partecipato all’ultima edizione del festival di Sanremo con la canzone “Voglio parlarti adesso”. Non tutti sanno però che il Milan è una delle grandi passioni del musicista, tramandatagli dal padre. Il mitico Enzo. Ecco le sua parola sulla squadra rossonera.

: «Trovo che il Milan di oggi sia una grande squadra, nonostante quello che molti dicono, può succedere di perdere nel calcio, anche le più grandi non possono mica vincere sempre. Io sono milanista da sempre, per sempre e perennemente. Anche nei momenti di difficoltà. Il mio calciatore preferito è Maldini, e mi piace anche da dirigente. Ultimamente ho visto un sorriso sul suo volto, dopo una grande giocata di Ibra. Lo svedese ha restituito fiducia a tutta la squadra e quel sorriso di Maldini l’ho interpretato come un gesto d’amore verso i rossoneri».