Notizie Milan – Inzaghi: “5 goal in 3 finali di Champions, ricordo unico”

MILANO – Filippo Inzaghi, ex attaccante e allenatore del Milan, oggi tecnico del Benevento è intervenuto nella diretta Instagram della Gazzetta dello Sport. Ecco cosa ha detto.

Record in Champions League.

: «Mi fa sempre piacere quando viene in mente. Se penso che due alieni come Messi e Ronaldo non sono riusciti a batterlo, è un ricordo unico. Non avrei mai pensato di riuscire a fare una cosa simile, 5 goal in 3 finali di Champions League. Certo giocare con una squadre come quel Milan aiuta e poi sono stato premiato per i sacrifici fatti».

L’esultanza dei 70 goal.

: «Ammetto di essere stato un po’ pazzo, ma a 38 anni andavo in panchina contro il Real Madrid. Non sapevo nemmeno se avrei giocato uno scampolo di partita, o meno. Avevo però le stesse sensazioni di Siena, quando segnai il 300imo in maglia rossonera. Quella partita con il Real la ricordo molto bene, anche perché i tifosi mi invocavano, pensavano che potessi risolverla e così è stato».

