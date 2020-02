Notizie Milan – Interrotto un trend negativo contro la Juve

MILANO – La semifinale d’andata della Coppa Italia è stata consegnata agli archivi con il risultato di uno a uno. Un pareggio che lascia ancora tutto aperto per il match di ritorno, a Torino il 4 marzo. Il Milan però è riuscito anche a sfatare un trend negativo, relativi agli incontri con la compagine bianconera: il Diavolo ieri è riuscito a sfatare una lunga serie di sconfitte consecutive contro la Vecchia Signora, ben nove tra tutte le competizioni. Adesso si attende una vittoria che manca dal 2016. La squadra di Pioli aveva assaporato il sapore del trionfo, poi però al 90′ è stato fischiato un penalty per Ronaldo e compagni e proprio il fuoriclasse portoghese ha pareggiato i conti dagli undici metri, beffando Donnarumma.

