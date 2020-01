Notizie Milan – In coppa Italia spazio a Begovic o Antonio Donnarumma

MILANO – Gianluigi Donnarumma, sabato pomeriggio contro il Cagliari, ha accusato un piccolo problemino. La sua presenza nel prossimo match di campionato, con l’Udinese, non è in dubbio. Contro la SPAL, invece, non ci sarà. Mercoledì 15 spazio a Begovic o a Antonio Donnarumma, fratello del portiere titolare rossonero. L’intenzione della società meneghina resta, comunque, quella di dare spazio al secondo o al terzo portiere nella competizione, anche con il numero 99 al meglio della condizione. Attualmente il favorito è Antonio Donnarumma, l’ultima apparizione dell’estremo difensore è stata proprio in Coppa Italia, nella passata stagione, contro l’Inter in semifinale. Quando risultò come uno dei migliori in campo e assoluto protagonista tra le fila del Diavolo.