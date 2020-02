Notizie Milan – Il report dalla sessione di allenamento odierna da Milanello

MILANO – Il Milan è tornato oggi ad allenarsi, dopo la disfatta maturata nel secondo tempo del derby. I rossoneri avranno poco tempo per analizzare nei dettagli la sconfitta contro l’Inter, perché giovedì sera arriverà a San Siro la Juventus. Testa alla semifinale di andata della Coppa Italia quindi.

I rossoneri dopo aver condiviso la colazione hanno iniziato la sessione odierna con l’attivazione muscolare in palestra. La rosa poi è stata divisa in due gruppi: il primo, nel quale erano presenti i calciatori scesi in campo ieri sera, ha svolto lavoro defaticante. Il secondo, invece, è stato impegnato su esercitazioni tecniche. La chiusura dell’allenamento è stata affidata a una serie di tiri in porta, con palla in movimento e la classica partitella a campo ridotto.

