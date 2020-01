Notizie Milan – Il mercato subito in campo tra Coppa Italia e Campionato

MILANO – Il mercato, fatto dal Milan in questa sessione di mercato, inizia a portare i suoi frutti. Questo pomeriggio i rossoneri affronteranno la SPAL di Leonardo Semplici, nel match valido per gli Ottavi di finale di Coppa Italia. Pioli dovrebbe lanciare dal primo minuto Simon Kjaer, difensore arrivato dal Siviglia, pochi giorni fa. Potrebbe toccare ad Asmir Begovic, invece, in campionato contro l’Udinese. Gianluigi Donnarumma è fermo a causa di una contrattura e potrebbe saltare il prossimo impegno dei rossoneri in Serie A. Spazio quindi al nuovo secondo portiere del Diavolo, arrivato nella finestra invernale di mercato, in prestito dal Bournemouth. Squadra che milita in premier League.