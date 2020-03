Notizie Milan – Il futuro di Suso dovrebbe essere a Siviglia

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Nell’ultima sessione di mercato invernale Jesus Suso ha salutato il Milan, per trasferirsi in prestito al Siviglia. L’accordo tra i due club è stata formalizzato sulla base della cessione a titolo temporaneo, che sarebbe diventato definitivo con il raggiungimento di determinate condizione. Proprio in questo senso i rossoneri hanno ricevuto delle rassicurazioni: il futuro del giocatore sarà ancora in Spagna, nel club andaluso. Lo stesso Suso, attraverso un’intervista rilasciata a Marca, ha espresso la volontà di rimanere dov’è. Ad avvalorare il riscatto definitivo, dell’ex esterno del Diavolo, ci sono anche le indiscrezioni che riguardano il direttore sportivo del Siviglia, Monchi. Il quale sarebbe molto contento dell’impatto che il calciatore ha avuto sulla squadra.

