Notizie Milan – Il futuro di Pepe Reina è già stato deciso

MILANO – Nell’ultima sessione di mercato invernale Pepe Reina ha deciso di salutare Milanello per andare a giocare titolare all’Aston Villa. Il club inglese ha prelevato il portiere dal Milan, con la formula del prestito con diritto di riscatto e non è escluso che il suo futuro possa essere ancora in Premer League. Il club meneghino, in questo caso, sembra aver già deciso il futuro di Reina, anche se la squadra di Londra decidesse non acquistarlo. Lo spagnolo spagnolo tornerà in rossonero ma non resterà nella rosa delle prossima stagione, indipendentemente dalla cessione o dal rinnovo di Donnarumma. L’ex Napoli, quindi, sembra destinato a salutare definitivamente il Milan e il suo profilo, nonostante la grande esperienza, non è stato preso in considerazione per il possibile passaggio di testimone con l’attuale estremo difensore del Diavolo.

