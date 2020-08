Notizie Milan – Il futuro di Massara resta avvolto dalle nubi dell’incertezza

MILANO – Il futuro di Frederic Massara in rossonero, resta molto incerto. Il direttore sportivo del Milan, infatti, potrebbe salutare il Diavolo al termine di questa stagione. Una notizia davvero particolare, che va in aperto contrasto con le voci di qualche tempo fa legate proprio a Paolo Maldini, che sembrava sul punto di lasciare il Milan. Mentre Massara viaggiava verso una nuovo conferma. I due hanno fatto il percorso inverso l’uno rispetto all’altro. Il direttore sportivo rossonero, inoltre sembra essere finito nel mirino della Roma, e per Massara si tratterebbe di un ritorno. Il club giallorosso, infatti, è alla ricerca di un nuovo d.s.

