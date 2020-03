Notizie Milan – Il futuro di Donnarumma potrebbe essere all’estero

MILANO – Gigio Donnarumma sembra sempre più lontano dal Milan, ogni giorno che passa. Come riportato da Sportmediaset, il suo contratto è vicino alla scadenza e per restare in rossonero avrebbe chiesto un rinnovo da 6,5 milioni di euro a stagione. Una cifra altissima per i nuovi parametri di Gazidis, il dirigente sudafricano avrebbe intenzione di imporre il Salary cup a tutti gli stipendi dei calciatori del Diavolo, con tetto massimo fissato a 2,5 milioni di euro. Offerta e richiesta, in questo caso, non combaciano, anzi, non s’incontrano proprio e su Donnarumma iniziano ad aumentare “gli sguardi interessati”. Ci stanno pensando diversi top club europei, ingolositi dalla situazione contrattuale legata all’estremo difensore della Nazionale Azzurra. In prima fila ci sarebbero il Real Madrid e il PSG, entrambe pronte ad accontentare le richieste di Mino Raiola, per il suo assistito.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live