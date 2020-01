Notizie Milan – Il dopo Reina potrebbe arrivare dal Brasile

MILANO – Il Milan torna alla vittoria in campionato, ma la società pensa anche al mercato. Pepe Reina, secondo portiere rossonero, nelle prossime ore saluterà la compagine meneghina per accasarsi in Premier League, all’Aston Villa. Lo spagnolo in Inghilterra dovrebbe ritrovare un posto da titolare, perso a Milanello all’ombra di Donnaruma. Boban e Maldini stanno lavorando per trovare un sostituto dell’ex Napoli, di nomi attualmente ne girano molti. Da Begovic, che sembra esse in cima alla lista, a Fabianski, a Joe Hart, vecchia conoscenza delle Serie A dato che ha giocato al Torino. Le ultime indiscrezioni di mercato però parlano di un interesse del Milan per Ivan, portiere brasiliano classe 1997, che attualmente milita nel Ponte Preta, club verdeoro.