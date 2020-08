Notizie Milan – Ibrahimovic: si va verso il rinnovo annuale

MILANO – Il Corriere della Sera, aggiunge un nuovo capitolo alla telenovela “Ibrahimovic e il rinnovo con il Milan”. Secondo l quotidiano si va verso un nuovo accordo, annuale sulla base di 5 milioni, più bonus, sia personali che di squadra, che faranno arrivare il nuovo accordo vicino ai 6 milioni di euro chiesti dall’attaccante.

Una buona notizia, quindi, che avvicina Ibrahimovic al Milan ancora di più, per la gioia dei tifosi rossoneri, che hanno visto lo svedese trascinare i suoi compagni in questa seconda parte di campionato. L’opzione per un’altra stagione molto probabilmente sarà legata all’approdo in Champions League dei rossoneri, era e propria chimera degli ultimi anni per il Diavolo.

