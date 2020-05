Notizie Milan – Ibrahimovic e il tweet della discordia

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, l’ultimo tweet di Zlatan Ibrahimovic avrebbe messo in ansia i tifosi del Milan. Lo svedese ha scritto un nuovo post nei confronti dell’Hammarby, la squadra con cui si è allenato nel periodo di lockdown e di cui è socio di minoranza. L’attaccante rossonero ha scritto si twitter: «Ci vediamo in campo», una frase sibillina, che potrebbe rivelare qualcosa sul futuro del calciatore. Il Milan non gli ha ancora proposto il rinnovo e forse Ibra sta pensando di tornare a giocare in Svezia. I tifosi del diavolo restano con il fiato sospeso, in questo momento infatti non si può escludere nulla. Sia la partenza che un’eventuale conferma, anche se l’immobilismo rossonero non fa ben sperare.

