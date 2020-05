Notizie Milan – Ibrahimovic, anche i Viola in agguato

MILANO – Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il futuro di Zlatan Ibrahimovic potrebbe essere in Serie A, indipendentemente dal Milan. L’attaccante svedese infatti è in scadenza con il club rossonero e due società italiane sarebbero in agguato. Se nella giornata ieri è stata riportata l’indiscrezione sul Bologna e Mihajlovic, oggi, sempre la seconda stessa fonte, anche la Fiorentina avrebbe messo gli occhi sull’attaccante del club meneghino.

Il Milan però al momento sarebbe alle prese con le grane legate a Ralf Rangnick e Paolo Maldini. L’incontro con Ibrahimovic sembra essere stato messo in secondo piano. Una mossa che però potrebbe portare il diavolo a “mangiarsi le mani”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live