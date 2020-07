Notizie Milan – Ibra: secondo dietro Pazzini in una speciale classifica

MILANO – I numeri nel calcio stanno assumendo un ruolo sempre più importanti, con le statistiche che stanno diventando sempre di più argomento di discussione. E proprio una particolare classifica, sulla Serie A, vede protagonista il Milan che ha un suo ex al primo posto e un attuale rossonero in corsa per detronizzarlo. Stiamo parlando di Giampaolo Pazzini e Zlatan Ibrahimovic. Se lo svedese del Milan è riuscito a trasformare gli ultimi 14 tiri dal dischetto che ha tirato, soltanto Pazzini è riuscito a fare meglio. Secondo i dati opta, infatti, la punta attualmente all’Hellas Verona, ha fatto registrare il record il sedici rigori trasformati, consecutivamente.

