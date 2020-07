Notizie Milan – I rossoneri polverizzano un record della Juventus

MILANO – Quattro goal, in rimonta, è un successo che sembrava davvero insperato, non tanto per la differenza in classifica, quanto per come si era messa la partita. la Juventus non subiva da parecchio, 4 reti. Per la precisione dal 3 giugno 2017, ovvero la finale di Champions persa 4-1 contro il Real Madrid. mentre in Serie A era dal 2013 che la Juventus non incassava tutte queste reti. L’ultima volta? con la Fiorentina, nella gara del 20 ottobre 2013. Con il successo dei viola per 4-2. Un record polverizzato dal Milan e dagli uomini di Stefano Pioli, che a San Siro hanno realizzato una vera e propria impresa, che ha creato molto clamore.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live