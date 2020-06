Notizie Milan – I precedenti al “Via del Mare”

MILANO – Il campionato rossonero ripartirà dal “Via del Mare” di Lecce, con la ventisettesima giornata. La squadra di Stefano Pioli è chiamata a riscattare l’eliminazione dalla Coppa Italia con un finale di stagione in cui bisognerà a tutti i costi centrare un piazzamento in Europa League. Sono diciannove i precedenti tra Lecce e Milan al “Via del Mare“: il Diavolo è riuscito a prevalere in otto occasioni, collezionando poi dieci pareggi ed una sola sconfitta, per 1-0, nella stagione 2005/2006. L’ultima sfida disputata in terra salentina risale all’autunno del 2011, quando il Milan vinse con una spettacolare rimonta per 4-3.

