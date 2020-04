Notizie Milan – I cugini s’inseriscono su un obiettivo dei rossoneri

MILANO – Il Milan continua a seguire diversi attaccanti in vista della prossima stagione. Tra questi c’è sicuramente Victor Osimhen, giovane punte del Lille, arrivata in Francia la scorsa estate per sostituire il partente Leao. Il nigeriano in una sola stagione in Ligue 1 ha stupito tutti, mettendo a segno 13 reti in campionato, 2 in Champions e 3 nelle coppe nazionali . Un rendimento che lo ha fatto balzare agli onori della cronaca e che ha acceso i riflettori su di lui, soprattutto da parte di grandi, sempre molto attenti al mercato legato ai giovani talenti. Osimhen, infatti, non è cercato solo dai rossoneri, anche l’Inter ci starebbe facendo un pensierino, soprattuto in virtù delle voci sul futuro di Lautaro Martnez e il Barcellona.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live