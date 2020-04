Notizie Milan – Gli intrecci di mercato con il Torino per la prossima stagione

MILANO – Nella prossima sessione di mercato le strade del Milan e del Torino potrebbero intrecciarsi. Sia i rossoneri, che i granata, infatti, hanno messo gli occhi su calciatori delle due rose. Se alla squadra di Cairo interessano Biglia, Bonaventura e Krunic, al club meneghino interessa, e parecchio, Sirigu. Soprattutto nel caso in cui dovesse andare via Donnarumma. Non c’è però soltanto l’estremo difensore nei pensieri del Diavolo, le ultime indiscrezioni parlano della pista Baselli e della risposta arrivata da Torino, che riguarda il cartellino del giovane Pobega. Per il momento, però, queste restano solo voci di possibili interessamenti, prima di passare ai fatti bisognerà capire quanto L’emergenza Coronavirus durerà ancora, se sarà possibile completare la stagione e quale ripercussione economica ci sarà sui club.

