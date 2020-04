Notizie Milan – Girandola di nomi per l’attacco: spunta anche Pellegri

MILANO – La questione legata al futuro in rossonero di Zlatan Ibrahimovic sta portando il Milan alla ricerca di un nuovo attaccante. Come riporta la Gazzetta dello Sport, tra i tanti nomi accostati al Diavolo, negli ultimi tempi, c’è anche quello di Pietro Pellegri. Giovane punta esplosa al Genoa e che attualmente è sotto contratto con il Monaco. La sua carriera in Francia non sembra però aver rispettato le aspettative, anche se il calciatore è un classe 2001. Il club meneghino ci starebbe pensando, anche in virtù della giovanissima età, che permetterebbe la coesistenza con Ibra e Leao. Sulle sue tracce però non c’è solo il Milan, infatti, anche la Lazio e il Bologna starebbero seguendo l’attaccante.

