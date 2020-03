Notizie Milan – Gazidis vuole tenere Massara nei quadri dirigenziali del club

MILANO – Il futuro dirigenziale del Milan è avvolto dall’incertezza. Dopo l’addio di Boban le posizioni di Massara e Maldini non sono più così salde, vista l’intenzione di Gazidis di optare per una nuova rivoluzione estiva, con il possibile arrivo di Ralf Rangnick in rossonero. Il dirigente sudafricano però sembrerebbe intenzionato a voler confermare Massara al suo posto e a differenza del direttore tecnico del Milan la sua posizione sembra traballare di meno. Bisognerà aspettare però quest’estate, perché se davvero l’arrivo del tecnico teutonico si concretizzassero in casa Milan non sono da escludere nuovi scossoni. l’Head of sport and development soccer del gruppo Red Bull, infatti, potrebbe accentrare diversi ruoli, anche dirigenziali.

