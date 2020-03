Notizie Milan – Gabbia è l’unico difensore sicuro della permanenza

MILANO – Matteo Gabbia si sta prendendo il Milan. Dall’esordio in campionato a quello dal primo minuto prima a Firenze e poi a San Siro, il giovane difensore si è ritagliato uno spazio importante, tanto da aver superato nelle gerarchie Musacchio. Ormai è lui il compagno di reparto di Alessio Romagnoli ed è da lui che il Milan ripartirà nella prossima stagione. Non a caso, circa un mese fa la dirigenza rossonera gli ha rinnovato il contratto, con relativo aumento dello stipendio. Mentre in estate il pacchetto difensivo potrebbe radicalmente mutare, con le conferme di Musacchio, Romagnoli, Duarte e Calabria che sono decisamente in bilico, Gabbia pare certo della permanenza a Milano, con un ruolo da titolare inamovibile.

