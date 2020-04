Notizie Milan – Fekir, ecco le richieste del Betis per cedere l’attaccante

MILANO – Il Milan continua a guardare in Spagna in vista della prossima stagione. Per la precisione i rossoneri sembrano aver messo gli occhi su diversi calciatori del Betis Siviglia. Uno di questi è sicuramente Nabil Fekir, attaccante campione del mondo con la Francia nel 2018. Il club andaluso lo ha acquistato nell’ultima sessione di mercato dal Lione, per una cifra che sia aggira intorno ai 20 milioni di euro (ai quali possono aggiungersi anche altri 10 di eventuali bonus), ma dopo solo una stagione in Liga, il suo futuro potrebbe essere lontano dalla penisola iberica. Il Diavolo ci starebbe pensando, potrebbe decidere di puntare su di lui per rinforzare il parco attaccanti, ma come riporta As, non sarà un’operazione semplice. Serviranno 50 milioni di euro per convincere gli spagnoli, offerte più basse non verranno nemmeno prese in considerazione.

