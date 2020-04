Notizie Milan – Fattore tempo determinante per il riscatto di Rebic

MILANO – Il Milan deve accelerare per il riscatto di Ante Rebic. Il croato è stata una delle sorprese più positive nella seconda parte del campionato e ha trascinato i rossoneri grazie ai goal, a ripetizione, e alle buone prestazioni. Dopo un girone d’andata altamente deludente l’ex Fiorentina è letteralmente esploso. Grazie al cambio di modulo operato da Pioli, per includerlo all’interno del progetto tattico della sua squadra. Anche il ritorno a Milano di Zlatan Ibrahimovic sembra aver giocato un ruolo cruciale, lo svedese è stato d’esempio per tutta la squadra e Rebic è uno dei giocatori che ne ha beneficiato di più. Come riporta il portale calciomercato.com, però, il club meneghino dovrà chiudere l’operazione legata al riscatto del suo cartellino, per evitare brutte sorprese. L’Eintracht Francoforte, infatti, potrebbe decidere di alzare le sua richiesta, visto l’ottimo rendimento dell’attaccante. Il Milan vuole e deve evitare brutte sorprese.

