Notizie Milan – Ecco quanto vale adesso Theo Hernandez

MILANO – Theo Hernandez sembra aver attirato l’attenzione del Paris Saint Germain, ma non solo. Secondo quanto riportato dal portale, calciomercato.com, infatti, sul terzino ci sarebbe anche il Manchester City. Il club inglese, però, prima di presentare un’offerta ufficiale ai rossoneri, starebbe aspettando la decisione della UEFA, sul suo futuro nella competizioni europee. In ogni caso al Diavolo questa nuova pretendente potrebbe fare comodo, dato che il prezzo del cartellino, dell’ex Real Madrid, continua a salire. Per riuscire a strappare Hernandez ai rossoneri adesso servirà un’offerta “monstre”, almeno 60 milioni di euro. Poi bisognerà capire quali sono le intenzioni del club meneghino, se vorrà effettuare la plusvalenza, o se, invece ha intenzione di provare a trattenere il giocatore a Milanello. Così come anche Theo dovrà fare chiarezza sul suo futuro: se restare ancora in rossonero, o provare una nuova esperienza all’estero.

