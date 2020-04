Notizie Milan – Ecco l’offerta del Torino per Bonaventura

MILANO – Jack Bonaventura e il Milan prenderanno strade diverse, dopo sei anni. L’ex Atalanta infatti ha il contratto in scadenza quest’anno, ma il Diavolo non sembra avere intenzione di offrire il rinnovo. Un’occasione che diversi club di Serie A non vogliono farsi sfuggire, tra questi c’è il Torino di Urbano Cairo. Come riporta Tuttosport, i Granata sembrano fare sul serio per il centrocampista e avrebbero offerto all’entourage del giocatore un contratto di 3 anni, da 1,5 milioni di euro a stagione. Questa però potrebbe non essere l’unica offerta che arriverà a Mino Raiola, agente di Bonaventura, per il suo assistito. Sulle sue tracce ci sono anche la Lazio, la Fiorentina e la Roma.

