Notizie Milan – Ecco chi sembra destinato a partire

MILANO – Con tutte le competizioni ferme a causa dell’emergenza Coronavirus, sono le indiscrezioni di mercato a tenere banco. Il Milan è già al lavoro per la prossima stagione e cinque calciatori, attualmente in rosa, sembrano destinati a salutare la compagine rossonera. Si tratta di: Kessie, Calabria, Musacchio, Krunic e Laxalt. L’idea dalla società è quella di mettere sul mercato questi giocatori per riuscire a fare cassa e reinvestire la cifra incassata nel mercato in entrata. Se le voci su Muacchio e Calabria si rincorrono da tempo le vere sorprese sono Kessie e Krunic, entrambi i centrocampisti possono contare su diversi estimatori, sia in Serie A che in Premier League, ma il Diavolo fino ad oggi non ha mai aperto ad una loro eventuale partenza. Discorso diverso per Laxalt, l’uruguaiano infatti è tornato dal prestito al Torino in inverno, ma la tappa di Milano era soltanto temporanea.

