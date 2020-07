Notizie Milan – Donnarumma, tra Buffon e il rinnovo di contratto

MILANO – Secondo quanto riporta il quotidiano sportivo Tuttosport, Gigio Donnarumma avrebbe un obiettivo da raggiungere. Il portiere del Milan, infatti, vorrebbe entrare nella storia del calcio e per arrivare al suo scopo c’è una sola strada: “abbattere” un monumento nazionale come Gigi Buffon. Le 648 presenze in Serie A del portiere bianconero rappresentano qualcosa di eccezionale, mai nessuno come lui, nella storia del calcio nostrano e Gigio vuole seguire le orme di quello che per lui è un modello, ma ha anche intenzione di fare meglio. Certo non sarà un’impresa semplice, visto che Donnarumma dovrebbe giocare 38 partite per le prossime 13 stagioni, quindi fino al 2033-34. In più Buffon dovrebbe collezionare soltanto 15 gettoni da qui alla termine della prossima annata.

Le variabili quindi sono molto e non è escluso che l’estremo difensore juventino continui a giocare anche per qualche anno. E poi c’è l’interrogativo più grande: il rinnovo di Donnaruma con il Milan. I rossoneri non hanno assolutamente intenzione di perdere a parametro zero il giocatore e sono pronti ad offrire un rinnovo biennale da 6 milioni a stagione, cifra molto vicina a quella dell’accordo attuale. Altro discorso, invece, è la clausola che Mino Raiola, agente di Donnarumma, vorrebbe inserire nel nuovo contratto. La parti si incontreranno a breve. Sono attese novità.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live