Notizie Milan – Donnarumma, nessuno come lui in Europa!

MILANO – 12 rigori parati in carriera su 33. 36,36% di tiri dal dischetto neutralizzati. Questa è la miglior media tra i maggiori campionati europei. Nessuno come Gigio Donnarumma, questo è un dato di fatto e il Milan si gode il suo prodigio. Contro la Sampdoria, l’estremo difensore rossonero ha parato un altro rigore, vittima di giornata il giovane Maroni, ipnotizzato dagli 11 metri.

Dati che testimoniano, se ce ne fosse ancora bisogna, del talento di Donnarumma, ma che devono spingere il Milan verso un nuovo accordo con il ragazzo e il suo entourage. Per tornare in alto serviranno campioni e perdere quelli che già “sono in casa” è un delitto che il Diavolo non può commettere.

