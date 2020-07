Notizie Milan – Dodicesimo clean sheet stagionale per Donnarumma

MILANO – Lazio-Milan è stata consegnata agli archivi, con la vittoria esterna dei rossoneri sugli uomini di Simone Inzaghi. All’Olimpico Gigio Donnarumma ha conquistato il dodicesimo clean sheet di questa stagione. La vera notizia è che nessuno come lui in Serie A ha raggiunto questi numeri. Un’altra statistica importante che fotografa il momento che sta vivendo la squadra di Stefano Pioli, che attualmente si trova a soltanto due punti di distanza dal quinto in posto in classifica, occupato dalla Roma. Continua quindi la cavalcata verso l’Europa del Milan e mantenendo questo ruolino di marcia le ambizioni del diavolo potrebbero presto concretizzarsi.

