Notizie Milan – De Silvestri, Zaza e Baselli al lavoro in vista dei rossoneri

MILANO – La partita con il Torino è il prossimo impegno in campionato del Milan. Il match si giocherà nel posticipo del lunedì e sarà valido per la ventiquattresima giornata di Serie A. I Granata in vista del diavolo stanno provando a recuperare tre calciatori, fermi ai box nell’ultimo periodo a causa dei tanti infortuni che hanno falcidiato la squadra, adesso allenato da Moreno Longo. Si tratta di Simone Zaza e Daniele Baselli, che oggi hanno svolto lavoro di riatletizzazione, durante l’odierna sessione d’allenamento. Così come Lorenzo De Silvestri è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo.

