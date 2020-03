Notizie Milan – De Paul, l’Udinese fissa il prezzo del cartellino

MILANO – Rodrigo De Paul è stato uno dei grandi obiettivi del Milan, nell’ultima sessione di mercato estiva. I rossoneri, però, non riuscirono a concretizzare il colpo a causa dell’alte richieste dell’Udinese. Durante la finestra invernale il Diavolo sembrava potesse tornare alla carica, ma la famiglia Pozzo non aveva intenzione di cedere il pezzo pregiato della sua squadra, in piena corsa salvezza. Quest’estate qualcosa potrebbe cambiare però. L’argentino non ha nascosto la sua voglia di misurarsi con nuove sfide e magari tornare a giocare la Champions League, come accaduto quando militava tra le fila del Valencia. Servirà però un offerta tra i 30 e i 40 milioni di euro, anche in un’operazione di prestito con obbligo di riscatto, per convincere i friulani. Questa è la valutazione che fa l’Udinese per il cartellino del suo numero dieci.

