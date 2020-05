Notizie Milan – Dalla Spagna rilanciano l’interesse dei rossoneri per Gotze

MILANO – Mario Gotze lascerà la Germania quest’estate a parametro zero. L’ufficialità è arrivata direttamente dal Borussia Dortmund, il club proprietario del suo cartellino. Il calciatore e i gialloneri, quindi, non rinnoveranno il loro accordo. Già in passato si era parlato di un interesse del Milan nei confronti del fantasista teutonico, oggi il quotidiano spagnolo Marca rilancia questa pista di mercato.

Secondo la fonte, un trasferimento del classe ’92 in rossonero non sarebbe un’utopia, dato che la moglie di Gotze, la modella Ann-Kathrin, lavora principalmente tra Milano e Roma. Un trasferimento in Serie A accontenterebbe entrambi, l’incognita è sempre legata alle richieste del giocatore, che però dovranno essere riviste al ribasso. Vista la crisi economica scatenata dal Coronavirus.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live