Notizie Milan – Dal Portogallo: resta forte l’interesse per Florentino Luis

MILANO – Il Milan resta sulle tracce di Florentino Luis. A riportarlo è il giornale portoghese ‘A Bola’, che spiega come il club rossonero sia ancora molto interessato al giovane talento del Benfica. Florentino, nonostante abbia rinnovato il contratto lo scorso anno fino al 2024, non gode più di buoni rapporti con la dirigenza lusitana e questo gioca indubbiamente a favore di chi vorrebbe acquistarlo, permettendo di giocare al ribasso col prezzo. Nello scorso gennaio, stando a ciò che riporta proprio ‘A Bola’, il Milan aveva fatto un tentativo per prenderlo in prestito con diritto di riscatto, ricevendo però un netto rifiuto da parte del Benfica. L’idea del prestito infatti non stuzzica la società lusitana, che vorrebbe cedere il classe ’99 a titolo definitivo.

